Arouca castigado com um jogo à porta fechada

O Arouca foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada e também ao pagamento de 2040 euros, na sequência de irregularidades detetadas no funcionamento do sistema de vídeovigilância na partida com o Estoril, realizada em agosto.

O processo disciplinar foi instaurado e remetido à Comissão de Instrutores da Liga ainda em agosto e, realizada a fase de instrução, o caso seguiu em dezembro para o Conselho de Disciplina, seguindo-se depois a audiência disciplinar.