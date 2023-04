Arouca cada vez mais próximo da Europa: "A estabilidade é fundamental..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador arouquense, após o Arouca-Vizela (1-0), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos que era um jogo importante para as duas equipas para consolidar as posições que ocupam, o Vizela sabia que se poderia aproximar do Arouca e nós queríamos vencer para manter o lugar. São duas equipas equilibradas e previa que a equipa que saísse na frente, a outra ia pressionar. Foi isso que sucedeu, nós marcámos primeiro e o Vizela arriscou tudo. Nós fechámos bem, nem sempre lúcidos nas transições, mas poderíamos ter feito outro golo para dar tranquilidade, mas isso também seria injusto para aquilo que se passou. Bom jogo, emotivo e parabéns ao Vizela que tornou estes três pontos muito difíceis de conquistar".

Quinto lugar deve-se à estabilidade dada à equipa técnica? "Quem acreditou nesta equipa técnica e nestes jogadores deu estabilidade para nos arriscarmos a fazer uma época como esta. A estabilidade é fundamental, mesmo sabendo que no futebol as melhores intenções nem sempre chegam".

