Arouca: ataque inspirado dá o dobro dos pontos

Em comparação com a temporada passada, o plantel arouquense soma mais três golos marcados, que se traduzem em mais seis pontos na tabela classificativa da I Liga. Dos vários marcadores de golos do Arouca, há um que se destaca, o do espanhol Rafa Mújica. É o melhor marcador da equipa de Evangelista, com três golos, mais um do que Oday Dabbagh e Bukia.

Ao fim de nove jornadas na Liga Bwin, o Arouca soma 12 pontos conquistados, fruto de três vitórias, três empates e três derrotas. Curiosamente, um registo que ultrapassa em dobro o número de pontos conquistados na época passada, que à data eram apenas seis, percurso onde se registava apenas uma vitória. O lugar na tabela classificativa também era diferente, com a turma orientada por Armando Evangelista a aparecer no antepenúltimo lugar, em zona perigosa, ao passo que atualmente está comodamente no 11.º posto.

Uma das diferenças está no registo ofensivo. No ano passado, o Arouca tinha marcado oito golos, este ano já regista mais três, aumentando, assim, para 11 o número de finalizações. Os protagonistas, esses, têm sido diversos, a começar por Rafa Mújica. O ponta-de-lança espanhol tem sido o goleador da equipa, com três golos marcados na Liga Bwin, um deles que até valeu três pontos na vitória com o Gil Vicente (1-0). No entanto, a inspiração é partilhada com Oday Dabbagh, que chegou mais tarde ao grupo, mas que já conta com dois golos marcados em outros tantos jogos no campeonato. Fora a Liga Bwin, ainda somou mais um, mas esse foi a contar para a Taça de Portugal. Prova onde, curiosamente, o outro ponta-de-lança da equipa, Bruno Marques, fez o gosto ao pé. Voltando, ao campeonato, fora Rafa Mújica e Oday, há ainda mais jogadores com golos apontados: Bukia (dois), João Basso, Mateus Quaresma, Antony e Morlaye Sylla.

Pedro Moreira é mais uma opção

A contas com uma lesão sofrida na pré-época, o médio Pedro Moreira estreou-se esta temporada com a camisola do Arouca no encontro frente ao Fontinhas, no fim de semana passado, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Jogou 45 minutos e mostrou ao treinador Armando Evangelista que é mais uma opção para o meio-campo, onde na temporada passada foi utilizado 26 vezes, tendo feito uma assistência.