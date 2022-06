Arouca arrancou com quatro reforços

Realização dos exames médicos em S. João da Madeira preencheram o primeiro dia de trabalho do plantel liderado por Armando Evangelista

O Arouca iniciou esta quarta-feira a nova época com a realização de exames médicos no Centro Médico da Praça, em S. João da Madeira.

Já integrados estão os reforços Ignacio de Arruabarrena (guarda-redes), Jerome Opoku (defesa-central), Morlaye Sylla (médio) e Rafa Mújica (avançado). Também o lateral-direito Tiago Esgaio, que tal como na época passada, voltará a jogar nos arouquenses por empréstimo do Braga, esteve com os restantes companheiros.

O estágio de pré-temporada realizar-se-á no Luso, entre os dias 24 e 30 de julho.



Para já, Armando Evangelista conta com 20 jogadores

Guarda-redes: Ignacio de Arruabarrena (ex-Montevideo Wanderers, Uruguai) e Zubas

Defesas: Tiago Esgaio, Jerome Opoku (ex-Vejle, Dinamarca), Galovic, Sema Velázquez, João Basso e Mateus Quaresma

Médios: Yaw Moses, Pedro Moreira, David Simão, Morlaye Sylla (ex-Horoya AC, Guiné Conacri) e Alan Ruiz

Avançados: Bukia, Arsénio, Antony, André Silva, Oday Dabbagh, Bruno Marques e Rafa Mújica (ex-Las Palmas, Espanha).