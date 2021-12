Arouca apresenta internacional pela Lituânia: "Venho para um campeonato muito bom"

Zubas com a camisola do Arouca

Zubas, guarda-redes de 31 anos, contratado até 2023.

O guarda-reeds anunciou esta segunda-feira a contratação de Zubas, com um vínculo válido por ano e meio. Trata-se de um guarda-redes de 31 anos, internacional pela Lituânia e que na última época se sagrou campeão do segundo escalão turco ao serviço do Adana Demirspor.

Com 14 internacionalizações pela pela principal seleção lituana, Zubas iniciou a carreira profissional no Ekranas, onde venceu três campeonatos, acumulando mais duas Taças e outras tantas Supertaças, seguindo-se aventuras campeonatos da Polónia, Letónia, Chipre, Dinamarca, Israel e Turquia. Em 2016/17 e 2018/19 conquistou a Taça de Israel com o Bnei Yehuda.

"Sei que venho para uma Liga muito boa, com clubes de grande qualidade com históricos vitoriosos nas competições europeias, inclusive. É um futebol muito tático mas rápido, graças aos muitos jogadores de qualidade que aqui jogam. Vários começam aqui para depois jogarem nas maiores ligas do mundo", disse o guarda-redes de 1,95 metros, que colmata a a ausência prolongada de Fernando Castro, por lesão.