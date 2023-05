Arouca anuncia saída de Armando Evangelista do comando técnico

Treinador levou o clube a mais uma presença nas provas europeias, com o quinto lugar no campeonato.

Armando Evangelista não vai continuar como treinador do Arouca na próxima temporada, anunciou o clube esta segunda-feira.

"O Futebol Clube de Arouca anuncia a saída do treinador Armando Evangelista do comando técnico do clube. Em nome do presidente Carlos Pinho, de toda a estrutura e família arouquense, fazemos votos de agradecimento a Armando Evangelista e restante equipa técnica por todo o trabalho e dedicação em prol do clube, fazendo, ainda, votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", pode ler-se.

O técnico de 49 anos esteve três épocas no clube, tendo sido responsável pelo regresso do Arouca ao escalão principal e também pelo apuramento, esta temporada, para a Conference League, fruto do quinto lugar alcançado no campeonato.