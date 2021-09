Bukia, camisola 10 do Arouca

Bukia assinou um novo vínculo, válido até 202.

O Arouca anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Bukia. O novo vínculo liga as duas partes até 2024.

O extremo da República Democrática do Congo é uma das principais figuras do clube, onde chegou na época 2017/18. Pelo meio esteve uma temporada cedido ao Kaysar, do Cazaquistão.

Bukia foi peça importante na subida do clube ao principal escalão e na atual campanha leva um golo marcado em nove jogos.