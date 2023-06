Arouca anuncia renovação de contrato com o defesa Galovic

Vínculo válido para as próximas duas temporadas.

O Arouca anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Galovic, num vínculo válido para as próximas duas temporadas. O central croata prossegue assim a carreira no clube que representou na última temporada e meia.

Galovic realizou 24 partidas em 2022/23, ajudando o Arouca a conquistar o quinto lugar no campeonato e consequente apuramento para a Conference League.

Rijeka (Croácia), Dínamo de Minsk (Bielorrússia), Sagan Tosu (Japão), Ashdod (Israel), RNK Split e Slaven (ambos da Croácia) também fazem parte do percurso do jogador de 30 anos.