Arouca anuncia mais uma saída no plantel e com destino já certo

Avançado israelita Omri Altman prossegue a carreira no Chipre.

O Arouca anunciou esta sexta-feira que chegou a um acordo com Omri Altman para a rescisão de contrato.

"O Futebol Clube de Arouca comunica que acordou com o jogador Omri Altman a rescisão de contrato. Agradecemos todo o esforço e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, contribuindo com seis partidas com o símbolo arouquense ao peito. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", pode ler-se.

O avançado israelita, de 27 anos, foi já confirmado como reforço do AEK Larnaca, de Chipre.

Depois de Eugeni e Campi, esta é mais uma saída confirmada no Arouca neste mercado de inverno.