Arouca anuncia contratação de Yusuf Lawal

Extremo nigeriano colmata a vaga deixada por Bukia, que se mudou para o Al Batin, da Arábia Saudita.

Yusuf Lawal é o mais recente reforço do Arouca, tendo assinado por três temporadas e meio. O extremo nigeriano, de 24 anos, jogava no Neftchi, do Azerbaijão.

Natural de Lagos, Lawal começou por representar nos escalões secundários o 36 Lion FC, da Nigéria, e depois rumou à Bélgica, pelas portas do Lokeren.

Substituto de Bukia, na época presente marcou um golo e fez uma assistência em 22 jogos pelo Neftchi.

"Escolhi o Arouca porque é um clube lindo, com uma ligação muito próxima aos adeptos. Gostei do ambiente que era sentido no estádio. Quero ajudar a equipa a alcançar a melhor classificação possível. Vou dar o meu melhor e lutar com a equipa pelos três pontos em cada jogo. Dos jogos que vi do campeonato português, percebi que era um campeonato exigente e com muito talento. Só consigo prometer trabalho para me ambientar o mais rapidamente possível", afirmou o jogador, em declarações aos meios do clube arouquense.