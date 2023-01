Arouca acerta contratação de extremo que jogou na MLS

Benji Michel vai reforçar o clube do distrito de Aveiro.

O extremo Benji Michel, que terminou recentemente contrato com o Orlando City, da Major League Soccer (MLS), vai reforçar as opções atacantes do Arouca.

Depois de terem oficializado, nas últimas semanas, Thiago Rodrigues e Weverson como reforços de inverno, os arouquenses fecharam a contratação do norte-americano, de 25 anos, que representava o clube da Flórida desde 2019.

Em 2022, Benji somou um total de 36 partidas, nas quais apontou três golos e fez três assistências.