Armando Evangelista: "Tem de haver respeito e compreender que do outro lado existe frustração"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a derrota em casa do Estoril (2-0), na 32.ª jornada da Liga

Análise: "A verdade é que estava um jogo equilibrado, penso que as estatísticas até estão mais para o lado do Arouca. Na posse de bola, nas oportunidades criadas, acho que o jogo estava a pender [para o Arouca], ainda que não de uma forma significativa."

A um ponto das provas europeias: "Queremos muito fazer esse ponto de alguma forma para garantir uma posição nas competições europeias. Temos de olhar para nós, para o que falta, da mesma forma que olhámos para este campeonato. Sentimo-nos muito orgulhosos do que fizemos."

Lesões: "Tivemos ainda na primeira parte a infelicidade de perder o Antony, o que nos obrigou a mexer muito cedo no que era a nossa estratégia. Era diferente de jogar com o Arsénio ou o Lawal. Ter o Antony dentro do que era a estratégia para este jogo e não tem que ver com a qualidade de cada um deles."

Discussão com Ricardo Soares, após o final do jogo: "Tudo agora é permitido e desculpado em função da emoção do jogo e as coisas não são assim, porque acima de tudo tem de haver respeito e compreender que do outro lado existe frustração, porque o resultado não foi ao encontro daquilo que o oponente pretendia".

