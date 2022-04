Armando Evangelista sobre David Simão: "Se fosse uma cotovelada ou a insultar..."

Declarações do treinador Armando Evangelista após o Arouca-Gil Vicente (2-1), jogo da 28.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Era um jogo importante, como todos. Este com algum caráter de maior relevância, em nossa casa, uma vitória que nos fugia há algum tempo, havia essa necessidade de voltar a trazer esse conforto e oferecer uma vitoria à massa associativa para acreditarem nesta equipa. Todos somos poucos nesta casa e a massa associativa faz parte do nosso grupo. É uma vitória importante pela situação na tabela classificativa, pela motivação que traz ao grupo, para o estado anímico e a confiança. Por isso foi um jogo capital, em que poderíamos tirar muitos dividendos e espero poder capitalizar esta vitória."

A expulsão: "É uma jogada em que ele tem vontade de ficar com a bola. Se fosse uma cotovelada com a bola longe ou a insultar aí teria uma advertência e não seria pequena. Houve alguma infelicidade, tentou encolher a perna e atingiu o adversário ao deslizar. Foi o querer ganhar a bola e o calor do jogo que levou à expulsão, não me parece que seja motivo de advertência. Não estou a dizer que não é bem expulso, estou a dizer que é um lance normal."

A paragem: "A confiança é também [resultado de] trabalho, esta paragem fez-nos muito bem nesse aspeto. O segundo golo é fantástico, não vou procurar valorizar a equipa técnica, é um momento de inspiração de um jogador que numa fração de segundos consegue dominar, vê o posicionamento do guarda-redes e é feliz no golo."

Sofrer: "Sofremos muito, o Gil Vicente teve muitas bolas próximas da nossa área, tivemos uma pontinha de sorte, se estivesse do outro lado estaria a queixar-me disso. Quando somos positivos e trabalhamos, normalmente a sorte tende para o nosso lado e a confiança começa a vir ao de cima, foi isso que aconteceu".