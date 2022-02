Armando Evangelista: "Saio satisfeito com o ponto pelo que se passou"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o empate 0-0 no terreno do Arouca.

Análise ao jogo: "Foram duas partes distintas. Se na primeira parte, tivemos algumas dificuldades em ligar o jogo para sair e chegar à área do Famalicão, a segunda parte foi completamente diferente. Os ajustes que fizemos ao intervalo resultaram. Começámos a dominar o jogo, a ter mais jogo interior e mais largura. Conseguimos circular mais rápido e ganhámos a primeira e a segunda bola. Chegámos à baliza adversária com mais perigo. Na segunda parte controlámos o jogo com bola e chegámos mais vezes e com mais qualidade à baliza adversária. Na nossa melhor fase, nos últimos 15 minutos, perspetivava-se que poderíamos levar mais qualquer coisa do jogo. Foi pena termos ficado com menos um jogador devido à lesão do Oday. Sentia-se que o Famalicão não estava confortável no jogo, surge a oportunidade do Arsénio que intranquilizou ainda mais o Famalicão. Foi pena não termos contado com onze jogadores na reta final."

Resultados positivos: "São dois jogos fora de casa nos quais somámos quatro pontos em campos muito complicados. Acaba por ser positivo. Em comparação com a primeira volta, já temos mais um ponto. Queremos fazer melhor do que o que fizemos na primeira volta e este é o caminho. Apesar de a nossa ambição ser outra, saio satisfeito com o ponto pelo que se passou."