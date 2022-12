Armando Evangelista rivaliza com Sérgio Conceição

Há três meses que os arouquenses vivem numa espécie de paraíso e continuam nas três frentes das competições nacionais, algo que só os portistas também conseguem.

Armando Evangelista tem noção da importância do jogo de quinta-feira, em Moreira de Cónegos, nos quartos de final da Taça da Liga, e escreveu no Instagram que o Arouca pode "fazer ainda mais história" na prova. Para já, só a presença nesta fase é um marco para os arouquenses, que estão a viver os melhores três meses de sempre. Um período temporal magnífico em termos de resultados e, se não fosse a derrota com o Rio Ave antes da paragem do campeonato, seria uma espécie de paraíso.

O percurso, esta época, é o melhor de sempre do emblema arouquense, que, amanhã, tem outra oportunidade para elevar a fasquia na Taça da Liga, se vencer o Moreirense, nos quartos de final.

Depois da aflição até ao cair do pano da época anterior, Armando Evangelista levou a equipa a quebrar uma série de registos do passado. Além disso, o treinador pode orgulhar-se por ombrear com Sérgio Conceição: orientam as duas equipas da Liga Bwin que ainda lutam nas três frentes nacionais. Há um mês, Armando Evangelista reconhecia que ter 19 pontos à 13.ª jornada "é fantástico."

"Não acredito que alguém que esteja atento ou tenha responsabilidade na Liga Bwin acreditasse que o Arouca pudesse estar no oitavo lugar", disse o treinador, ainda sem saber o que a equipa renderia na Taça da Liga.

Em 13 jornadas, a equipa somou 19 pontos, colocando-se na oitava posição

O campeonato está quase a recomeçar e o desafio não se apresenta fácil. Um confronto com os campeões nacionais em título não é pera doce, e logo no Dragão, onde o Arouca volta, a 11 de janeiro, para discutir a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. Até lá, os arouquenses têm de enfrentar o líder da Liga SABSEG, o Moreirense, um clube que, aliás, faz parte do percurso de Evangelista enquanto jogador. "Precisamos de estar unidos: o clube e a vila de Arouca", apelou o treinador a pensar no desafio de quinta-feira.