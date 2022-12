Armando Evangelista: "Poderíamos ter feito muito mais, a nossa segunda parte é curta"

Redação com Lusa

Declarações do treinador Armando Evangelista após o jogo Arouca-Leixões (1-1), da terceira jornada do Grupo G da Taça da Liga.

Análise ao jogo: "Na primeira parte, entrámos bem. Criámos oportunidades, fizemos o golo, tivemos roubos de bola no último terço em que poderíamos ter definido melhor, podíamos ter ampliado. É verdade que tivemos dois golos inválidos por poucos centímetros. Na segunda parte, caímos e deixámos de ter a capacidade de ligar o jogo. Acho que poderíamos ter feito muito mais na segunda parte, até porque o adiantamento das linhas do Leixões, que não tinha nada a perder, deu-nos espaços nas costas e não conseguimos aproveitar isso. A nossa segunda parte é curta para aquilo que o jogo pedia, para aquilo que era a ambição do adversário e aquilo que nos iria provocar, porque era óbvio que iam arriscar."

Contas do apuramento para os "quartos": "Agora, é procurar ganhar os dois jogos que faltam e esperar que o Leixões não ganhe o jogo. Obviamente que é isso que vamos à procura, sabendo que não dependemos só de nós. [...] Há que acreditar e olhar para os dois jogos que faltam com o intuito de os poder vencer."