Armando Evangelista, os pontos do Arouca e a integração: "Com o comboio em andamento..."

Armando Evangelista, treinador do Arouca, na antevisão do jogo de sábado, em Moreira de Cónegos

Balanço do jogo com V. Guimarães

"Quando todos pensavam que não íamos somar pontos, a equipa, mais uma vez, demonstrou que tem um grande caráter, acreditou até ao fim e somou um ponto. Queremos ganhar sempre, mas perante as adversidades, somar um ponto moraliza. Durante a semana traduz-se numa alegria maior e uma predisposição maior para o trabalho"

Moreirense

"Apesar de o nosso adversário não ter somado nenhuma vitória no campeonato, não vai ser preponderante para aquilo que vai ser o jogo. Sabemos, por isso, que vamos ter pela frente um adversário que vai fazer tudo para conseguir a sua primeira vitória. Jogando em casa, vamos ter uma equipa muito pressionante nos primeiros momentos para tentar marcar cedo. É uma equipa que nos habituou a fazer bons campeonatos na Liga Bwin. O crescimento do Arouca tem sido notório. Tem sido um processo lento, mas evolutivo. Estamos numa fase complicada. O início não foi fácil, porque defrontámos equipas com muito poder, temos feito o nosso caminho e temos somado pontos"

Resposta do adversário

"Eles vão querer demonstrar que aquilo que se tem passado não corresponde à realidade e ao valor da equipa. Por isso, temos de ir com todas as cautelas. Estamos à espera do pior cenário e das maiores dificuldades. Os jogadores do Moreirense jogam na Liga Bwin há tantos anos que não vão tremer e não vão levar fantasmas do passado para o jogo. Temos de estar focados e concentrados, esperando as maiores dificuldades"

Entradas em falso

"Não temos entrado em jogo como queremos e temos de ter noção que isso pode ter influência no final do jogo. Se temos tido capacidade de dar a volta para somar pontos, também temos de ter capacidade para melhorar esse aspeto, porque isso pode sair caro no futuro. Temos de entrar mais concentrados"

Mais pontos e integração de elementos novos

"Gostava de ter mais pontos e podíamos ter mais um ou outro ponto, mas face ao que foi o início e a composição do plantel, estou satisfeito com aquilo que estou a desenvolver. Com o comboio em andamento, não é fácil integrar elementos novos. Os que cá estava têm facilitado essa integração e os que chegaram têm tido mente aberta para se integrarem e para assimilarem o mais rápido possível aquilo que temos exigido deles"