Arouca segue no quinto lugar do campeonato

Redação com Lusa

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a vitória, por um golo sem resposta, em casa do Famalicão, na ronda 26 do campeonato.

Boa época e mercado: "O nosso trajeto tem colocado muitos jogadores na montra, jogadores que provavelmente eram desconhecidos. O trabalho que temos feito tem valorizado os jogadores, o que é normal, com prestações destas, como a do Sylla. Acredito que possa haver abordagens. O bom negócio para o clube vai estar sempre presente."

Contas: "Temos de valorizar estes 41 pontos. Ninguém acreditaria no início da época que fosse possível, só com muito trabalho e com a responsabilidade que temos demonstrado. Se pudermos ficar em quinto, é óbvio que vamos querer ficar em quinto."

Futuro e estatísticas: "Vamos preparar da mesma forma e com a mesma seriedade o próximo jogo. Temos oito jogos onde queremos dar uma boa resposta, jogar bem e promover os jogadores. As estatísticas valem o que valem. Nunca tínhamos ganho em Famalicão, conseguimos quebrar mais uma barreira. É de salientar a quantidade de jogos sem sofrer golos durante a época, o que demonstra o trabalho da equipa. É o reflexo do que temos vindo a fazer. Vale o que vale, mas é algo que nos conforta e deixa satisfeitos".