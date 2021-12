Armando Evangelista: "O Arouca merecia mais respeito, jogou-se muito pouco"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a derrota por 2-1 no terreno do Santa Clara, na 13.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Um jogo em que o fator emocional poderia interferir naquilo que era o resultado final. Penso que também nos podemos queixar um bocadinho de nós mesmos ao não virmos para o intervalo com o empate. Porque quando conseguimos marcar o golo do empate, muito em cima do intervalo, teríamos de ter a capacidade de saber guardar esse empate. No que diz respeito à segunda parte, penso que é inequívoco quem esteve por cima do jogo, quem procurou a baliza adversária e esteve mais perto da baliza adversária e quem criou oportunidades mais do que suficientes para levar daqui pontos."

Arouca pede respeito: "Acho que foi possível jogar-se muito pouco para aquilo que, pelo menos, o Arouca merecia. Acho que o Arouca merecia mais respeito. Quando se fala em futebol positivo, quando se fala que devemos melhorar, acho que se jogou muito pouco para aquilo que este desporto merece."