Armando Evangelista: "Não existe sentimento diferente por ser o Vitória"

Declarações do treinador Armando Evaangelista após o Vitória de Guimarães-Arouca (0-2), jogo da 24.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "É o sentimento de somar mais três pontos, de dever cumprido face ao desafio e às dificuldades que tínhamos pela frente, não existe sentimento diferente por ser o Vitória ou outro adversário qualquer. Estou satisfeito e orgulhoso pelo que fizemos e pelo que temos vindo a fazer. As equipas proporcionaram um espetáculo fantástico e acrescentar três pontos a uma boa exibição é motivo de orgulho."

Correções: "Ao intervalo, corrigimos alguns aspetos, mas a primeira parte mais complicada deve-se à valia do adversário e à pressão que estava a funcionar. Não tivemos a capacidade de explorar o espaço entre linhas e, na segunda parte, mostrámos onde estava esse espaço para podermos sair com mais êxito."

Os objetivos: "Não estamos a olhar para a tabela, mas para a capacidade de nos superarmos. Saímos daqui com mais três pontos do que em relação ao mesmo número de jogos da primeira volta. O desafio é esse, queremos continuar a fazer o trabalho do qual nos possamos orgulhar, isso está evidente e nada pode beliscar isso".