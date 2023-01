Armando Evangelista: "Não estamos aqui para fazer rezar a história"

Armando Evangelista acredita em resposta positiva do Arouca no Dragão.

O treinador do Arouca admitiu esperar uma resposta diferente da equipa na visita ao FC Porto, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal, relativamente à goleada (5-1) sofrida para a I Liga.

A formação arouquense, sétima colocada no campeonato, foi perder ao Estádio do Dragão, no Porto, com os campeões nacionais, por 5-1, em 28 de dezembro último.

No entanto, na antevisão ao embate para a Taça, Armando Evangelista assumiu-se confiante que a sua equipa vai conseguir "retificar" este resultado e garantiu que os arouquenses vão "agarrar todas as possibilidades e oportunidades que o jogo pode dar".

"A competição é diferente do campeonato, é a eliminar, e vamos fazer das possibilidades que temos forças, para seguir em frente", salientou o treinador do Arouca.

Armando Evangelista assinalou as dificuldades que a sua equipa vai encontrar pela frente, perante "um FC Porto que vai querer retificar o resultado do último jogo [empate com o Casa Pia]".

"Acima de todo, deste jogo esperamos dificuldades, porque são sabidas as diferenças que existem entre as duas equipas. A acrescentar a isso temos um FC Porto que no último jogo teve um desaire e com certeza vai querer retificar perante os adeptos. Depois, há os objetivos que o FC Porto tem para a Taça. É óbvio que esta Taça está sempre presente nos objetivos de época do FC Porto. Só por isso se vê o grau de dificuldade", frisou.

Para o encontro com os dragões, Armando Evangelista prometeu um Arouca na máxima força, garantindo que não haverá qualquer poupança.

"Será de esperar o melhor onze do Arouca. Não faz sentido a rotação e nós, nesta fase, escolhemos o melhor onze para poder fazer frente às dificuldades que vamos ter, que vão ser muitas, pelas diferenças, pelo último resultado do FC Porto, pelos objetivos que uma equipa como o FC Porto tem nesta competição. Todas as nossas forças têm de estar acima do máximo para equilibrar o jogo e continuar em todas as frentes", garantiu.

Armando Evangelista falou ainda na motivação que move o grupo e no facto de estar ainda a disputar todas as competições.

"A nossa motivação é sermos competitivos. É verdade que, estando nas três competições, é um fator histórico, mas não estamos aqui para fazer rezar a história. Estamos satisfeitos com o que temos vindo a fazer, nada pode beliscar isso, mas temos de continuar a ser competitivos, a ter capacidade de resposta como tivemos aqui com o Estoril Praia. É importante acreditar no processo, porque é isso que nos vai levar a ter mais vitórias, a poder continuar na Taça", finalizou.

O FC Porto recebe o Arouca na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

O vencedor deste embate vai defrontar nos quartos de final o vencedor do duelo entre Académico de Viseu e Beira-Mar.