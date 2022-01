Armando Evangelista: "Não é um escândalo sairmos daqui com os três pontos"

Treinador do Arouca elogiou a forma como a equipa soube dar a volta a "mais uma infelicidade" e, depois de se ver cedo a perder, derrotou o Estoril (1-2) nos descontos.

Vitória: "Jogo muito difícil. Sem que o Estoril tenha feito por isso, acaba por estar em vantagem, numa infelicidade nossa, mais uma. A verdade é que tivemos de correr riscos, fomos solidários, arriscámos, trabalhámos, roubámos muitas bolas na primeira fase de construção do Estoril. Na primeira parte, não tirámos o devido proveito disso. Por alguma intranquilidade, havia alguma precipitação e nem sempre dávamos o rumo certo. Mas, a verdade é que fomos criando, pressionando. Fomos ganhando primeiras bolas, segundas bolas, acreditando até ao último minuto e parece-me que não é escândalo nenhum sairmos daqui com os três pontos, depois daquilo que foram os 90 minutos, ou os 95 minutos, neste caso"

Recuperação: "Tinha dito no lançamento deste jogo que, perante os sinais que a equipa vinha a dar, a qualquer momento a vitória podia acontecer. Por ser uma vitória ao fim de alguns jogos, por ser a primeira fora de casa, acho que poderá ser o trampolim para uma época ao nível do que perspetivámos, em que possamos promover e mostrar estes atletas do Arouca ao mundo do futebol, porque eles merecem, fazem por isso. Uma equipa que vem de uma fase como esta e acredita até ao último segundo, trabalha como eles trabalharam, merece. Esta vitória é para eles, é para os adeptos do Arouca, que têm sabido sofrer com a equipa."

Impacto psicológico: "Sabemos que este período de mercado cria sempre alguma agitação, alguma ansiedade nos jogadores, o que é normal: uns porque têm ambição de melhorar os contratos, outros porque querem marcar uma posição dentro do plantel e [estão] sempre a ver quem pode chegar e cria aqui alguma desconfiança, intranquilidade. Esta vitória vai ajudar, porque, provavelmente, vai-lhes limpar a cabeça. O mercado também está a fechar. Esperemos que esta vitória seja o alavancar da estabilidade de que precisamos, por todos os problemas que temos vindo a ter".