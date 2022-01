Evangelista, a preparação para o Benfica e o exemplo de Leandro: "Sentiu-se mal"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Declarações do treinador do Arouca após a derrota caseira [0-2] frente ao Benfica, na ronda 18 do campeonato.

Preparação: "Verdade que têm sido tempos difíceis face ao número de casos [de covid-19], castigos e lesões. Este jogo foi ainda mais difícil de preparar. Acho que mostrámos que estamos vivos, que pertencemos a esta Liga, até porque acho que é dos jogos mais fáceis de analisar. Além do equilíbrio que houve, o único fator de desequilíbrio foi a eficácia. Se havia uma tendência de desequilíbrio era a favor do Arouca, por aquilo que fez."

Falha: "Pena foi não termos um elemento com mais presença na área. Quando tivermos a equipa toda novamente, o Arouca vai continuar a ser uma equipa competitiva e vai dar muitas alegrias aos adeptos."

Questão física: "Tivemos a questão do Leandro, que não aguentou mais. Ao intervalo já estava exausto. Sentiu-se mal, não conseguia. Fiquei satisfeito com o David Simão, depois de tanto tempo sem competir. Alguns jogadores que aguentam os 90 minutos facilmente não conseguiram e isso obrigou a algumas mexidas. Acho que foi muito satisfatório o que fizemos hoje."

David Simão como reforço: "Traz maturidade. Conhece os tempos de jogo, sabe quando tem de quebrar o ritmo, segurar a bola, conhece o futebol, acrescenta esses ritmos, sabendo quando deve acelerar ou não, quando deve ter bola ou não. Além disso, tem a qualidade que toda a gente conhece."