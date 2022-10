Armando Evangelista: "Juntámos os golos à qualidade, mas o 1-0 podia ter saído caro"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a vitória contra o Famalicão (4-1), na 9.ª jornada da Liga Bwin

Análise: "É verdade que fizemos 90 minutos muito bons, apesar de termos entrado em desvantagem. Esse golo podia ter saído caro, podia ter levado para o desconforto e a insegurança, estragar a estratégia. Mostrámos personalidade e continuámos a fazer o mesmo. Estávamos bem, com largura, critério na ligação com a primeira fase de construção, houve muita personalidade. A segunda parte é o reflexo do que temos vindo a fazer. A vitória surgiu de forma natural. Nos últimos jogos já o tínhamos feito, mas sem concretizar. Hoje juntámos à qualidade, os golos. Porventura com números exagerados, o Famalicão não é isto."

Estratégia: "Houve dois períodos em que não tivemos... o Famalicão teve ascendente numa fase, deveu-se a um problema do Soro, estava perdido, incapacitado, e foi substituído. Perdemos o controlo da bola, não o controlo do jogo. O Sylla entrou, é normal demorar uns minutos a entrar no ritmo do jogo e assim que o apanhou não houve dúvida."

Profundidade do plantel: "Já o disse. Não digo que este plantel é melhor que o do ano passado, mas há um equilíbrio maior entre os valores. Há uma luta constante, e subindo a intensidade do treino sobe no jogo. Existe esse equilíbrio, é evidente em relação ao ano passado."