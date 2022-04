Armando Evangelista fala em lance que é "penálti em qualquer parte do mundo"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a derrota por 2-1 no terreno do Vizela, na 31.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Sem dúvida [que o resultado poderia ter sido diferente]. Se o Vizela, nos primeiros 15 a 20 minutos de jogo, entrou muito forte, encostou-nos, não nos deixou sair como a gente queria e obrigou-nos a sofrer, quando descobrimos os espaços para ligar a primeira e a segunda fase de construção, começámos a criar situações próximas da baliza do Vizela. Tivemos duas bolas aos ferros pelo André Silva. Depois de sofrer o golo, entrámos bem na segunda parte, fizemos o golo do empate e tivemos a oportunidade para fazer o 2-1, com o Arsénio isolado. Depois, há um lance de grande penalidade que não deixa dúvidas a ninguém, sobre o Galovic. Aquele lance é penálti em qualquer parte do mundo. Numa transição, o Vizela acaba por fazer o 2-1. Depois, defendeu com tudo. Tivemos mais duas situações em que poderíamos ter feito [golo]. Temos é de nos queixar da pouca eficácia que tivemos junto da baliza do Vizela."

Orgulho nos jogadores: "Saio orgulhoso do trabalho dos nossos jogadores. Trabalharam, sofreram e temos três jogos pela frente para somar pontos. Depois do que fizemos cá, estamos convictos de que teremos três jogos fantásticos e iremos ficar cá [na I liga]. Era um jogo importantíssimo e fizemos tudo para o ganhar. Com o aproximar do final do campeonato, os jogos revestem-se de cada vez maior importância. Se olharmos a estas 31 jornadas, podemos ver que o Arouca esteve três jornadas abaixo da linha de água, três em zona de play-off e as restantes em zona de manutenção. Tem sido uma época difícil, em que temos sofrido, mas estamos cá para continuar a sofrer e a lutar pelo que pretendemos."

Sobre o momento de Alan Ruiz: "O Alan Ruiz, quando chega, vem de um campeonato em que estava de férias. Estava há três meses parado. Depois fica doente. Está mais um tempo parado. O Alan Ruiz [autor do golo] começa agora a mostrar o seu valor."