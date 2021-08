Armando Evangelista: "É uma oportunidade para podermos surpreender o FC Porto"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Treinador do Arouca acredita ter "oportunidade para surpreender" o FC Porto depois do empate dos dragões na Madeira.

O treinador Armando Evangelista disse acreditar que o Arouca tem "uma oportunidade para surpreender" na visita ao FC Porto, no sábado, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin.

O técnico dos arouquenses antecipou "muitas dificuldades" para este duelo, no Porto, mas lembrou o deslize dos "dragões" na ronda passada, frente ao Marítimo [empate 1-1], como uma possível fragilidade do adversário que o Arouca poderá capitalizar.

"É um adversário que acabou de perder pontos no campeonato e, quando isto acontece com equipas que lutam pelo título, o jogo seguinte é sempre complicado. É importante não olharmos para isso como um problema, mas sim como uma oportunidade para podermos surpreender novamente o FC Porto", disse Armando Evangelista.

Para isso, o treinador do Arouca conta com "organização, vontade e o valor das individualidades" da sua equipa para tentar contrariar "o favoritismo do FC Porto".

"Temos a nossa identidade e forma de jogar e não vamos abdicar dela. Mas temos de ser inteligentes e perceber que o FC Porto não nos vai deixar, na maior parte do tempo, jogar como gostamos. Para nos contrariar terá de dar espaços, e temos de tirar proveito disso para os surpreender", analisou.

Armando Evangelista garantiu que a sua equipa "não vai sair de Arouca derrotada", mostrando-se ciente que "qualquer erro pode ser muito penalizador", e espera que os seus pupilos que "façam um jogo perfeito".

"Acredito que o FC Porto vai mudar algumas peças, mas não a forma de jogar ou sistema tático. Nós também não o faremos, temos um sistema e uma forma de estar que queremos consolidar", acrescentou.

Questionado se prevê mais dificuldades neste jogo com o FC Porto, do que sentiu no duelo com o Benfica, da segunda jornada [derrota por 2-0], Armando Evangelista falou "em jogos distintos".

"Todas as equipas nos criam muitos problemas, não prevejo mais ou menos dificuldades, mas sim um jogo diferente. Nesse jogo na Luz a maior condicionante foi termos ficado cedo com menos um [expulsão do guarda-redes Victor Braga, aos oito minutos]. Esperamos desta vez estar de igual para igual", partilhou.

Armando Evangelista deixou ainda elogios ao treinador dos azuis e brancos, considerando Sérgio Conceição um dos técnicos portugueses que admira.

"Sendo um dos mais titulados do nosso país, procuro seguir a aprender com ele. Tem muito valor e incluo-o no lote dos melhores treinadores portugueses", partilhou.

O técnico divulgou ainda que os reforços Tiago Esgaio e Oday Dabbagh já estão inscritos e podem ser opção e confirmou que Moses e Brunão, lesionados, são baixas certas para a visita ao Estádio do Dragão, no Porto.

O Arouca, 14.º classificado com três pontos, visita o FC Porto, quarto com sete, no sábado, a partir das 18:00, num encontro que vai ter arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.