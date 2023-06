"Armando Evangelista é baixa importante para o Arouca"

ENTREVISTA >> Em entrevista a O JOGO, Alan Ruiz revela que foi abordado para renovar com o Arouca, mas a discrepância de valores impediu o acordo. I Liga tem prioridade perante propostas de outros países.

Alan Ruiz não é a única baixa anunciada no Arouca para a próxima temporada. Também Armando Evangelista, técnico que orientou o clube nas últimas três temporadas - e recordista de jogos -, anunciou a saída, depois de conduzir os arouquenses da II Liga ao apuramento para a Conference League. Nesse sentido, o argentino só tem coisas boas a dizer sobre o "mentor".

Como o Alan, também o técnico Armando Evangelista anunciou a saída do Arouca...

-Para o Arouca é uma baixa importante. Fica sem o treinador que conseguiu recolocar a equipa na I Liga e, agora, conseguiu conduzi-la à Europa. Também conseguimos ir longe nas taças. É alguém que conhece muito bem a estrutura e os valores do clube. Muitos sabem o que é o Arouca por fora, mas poucos sabem o que é por dentro.

Entretanto, Daniel Ramos foi anunciado como novo treinador. Sente que há condições para dar continuidade ao trabalho feito na época finda?

-Não conheço o novo treinador, mas desejo-lhe o melhor, assim como a todos os jogadores que ficarem no plantel. Deixei ali muitos amigos, muitos companheiros. Não posso aprofundar muito, porque nunca tive a oportunidade de trabalhar com o míster Daniel Ramos.

Ao olhar para o plantel do Arouca, há outros jogadores que estão na rampa de lançamento, como Antony, João Basso e Mujica. Quem poderá dar o salto para um patamar superior?

-Vou ser sincero. Como aconteceu ao longo de toda a minha carreira, gostava que todos os que jogaram comigo tivessem a possibilidade de dar um grande salto na carreira. Os meus companheiros do Arouca não são exceção. Não vou avançar com nomes, porque sinto o mesmo em relação a todos: só quero que tenham o maior sucesso possível.