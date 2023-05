Armando Evangelista diz adeus ao Arouca: "Saio muito orgulhoso"

Treinador recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem pública de agradecimento.

Armando Evangelista não será treinador do Arouca na temporada 2023/24 e, através das redes sociais, despediu-se do clube e dos adeptos, dizendo-se "orgulhoso" pelo trabalho realizado e deixando agradecimentos aos jogadores, direção e aos arouquenses.

Daniel Ramos deverá suceder a Evangelista no comando técnico.

Leia a mensagem do treinador:

"Hoje é o dia em que me despeço da minha casa nos últimos 3 anos. Juntos, vivemos momentos inesquecíveis e não podia estar mais grato a tudo o que o FC Arouca e a Vila de Arouca me deram. Saio muito orgulhoso de tudo o que conseguimos: regressámos à I Liga e regressámos às competições europeias.



Aos jogadores, quero agradecer terem dado o vosso melhor em cada treino e em cada jogo, e por terem vestido a camisola do FC Arouca com brio e dedicação. Foi uma honra trabalhar com cada um de vocês e testemunhar diariamente a vossa evolução e paixão pelo futebol - deixaram uma marca indelével na História do Clube.



À direção do FC Arouca, o meu agradecimento por confiar em mim para liderar esta equipa. O vosso apoio e dedicação constantes foram essenciais para alcançarmos os nossos objetivos. Trabalhar convosco foi sempre uma experiência enriquecedora.



E, é claro, não posso deixar de agradecer à incrível vila de Arouca. Desde o primeiro dia, fui acolhido e senti-me em casa neste lugar maravilhoso. A vossa paixão pelo Clube e a maneira como abraçaram o futebol foi inspiradora. A vossa energia positiva impulsionou-nos em todos os momentos e tornou esta jornada ainda mais especial.



Neste momento de despedida, reafirmo que levo comigo memórias inesquecíveis que vão durar uma Vida. O FC Arouca e a vila de Arouca estarão sempre no meu coração. Desejo-vos todo o sucesso no futuro. Continuem a escrever a História deste Clube com a garra e determinação que os Arouquenses merecem."