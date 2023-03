Armando Evangelista destaca "três valores" e garante: "Não abdicaremos..."

Treinador do Arouca recorreu às redes sociais para fazer uma retrospetiva do trabalho realizado e dar uma certeza quanto ao futuro.

Armando Evangelista assumiu o comando técnico do Arouca em 2020. Desde a subida à I Liga e a consolidação da equipa neste que é o primeiro escalão do futebol português, o treinador destaca "três valores" que definem a sua equipa, fazendo uma retrospetiva do trabalho realizado até ao momento e perspetivando o futuro.

"Tudo o que conquistámos até hoje deve-se a três valores que definem a nossa equipa: sensatez, honestidade e pragmatismo. Pode parecer muito longínquo, mas em 2020, quando assumi o comando técnico do Arouca, o Clube tinha acabado de subir do Campeonato de Portugal. Foram estes valores que nos conduziram à subida e foram estes valores que nos garantiram a manutenção na época passada", começou por escrever em publicação nas redes sociais.

"Melhorámos enquanto equipa e somos hoje mais fortes do que éramos em 2020, mas não abdicaremos do que nos conduziu até aqui. Da sensatez de sabermos quem somos. Da honestidade no trabalho e na vida. Do pragmatismo que nos permite ver com mais clareza o caminho que temos a percorrer. Juntos, continuaremos a evoluir", concluiu Evangelista.

