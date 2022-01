Armando Evangelista confirma três casos de covid-19 no Arouca e aborda mercado

Arouca desloca-se a Lisboa para defrontar o Belenenses, mas não poderá contar com Norbert, Or Dasa e Moses, além de Campi, Fernando Castro e Sema Velázquez.

Na conferência de antevisão da visita ao Jamor, onde este domingo à noite defronta o Belenenses, Armando Evangelista revelou que o Arouca tem três jogadores em isolamento por terem acusado positivo à covid-19. "Norbert, Or Dasa e o Moses estão infetados", adiantou o treinador do Arouca.

Também Campi, central, não poderá jogar com o Belenenses, "devido a um problema muscular", informou. O central junta-se, na lista de ausências, por lesão, ao guarda-redes Fernando Castro e a outro central, Sema Velázquez.

Duelo com o Belenenses: "São duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos e será importante para o Arouca como para o Belenenses a conquista desses mesmos pontos. Pode reforçar distanciamento na tabela classificativa. Perspetivo um jogo muito equilibrado, se calhar muito pensado, porque o Belenenses tem vindo a demonstrar uma grande evolução na sua forma de jogar. Tem capacidade para sair a jogar pelos três corredores, sobretudo pelos laterais com a profundidade dos laterais. No corredor central, o Afonso Sousa, por exemplo, tem demonstrado qualidade para jogar entrelinhas de forma muito satisfatória. São as dificuldades que vamos ter pela frente, mas vamos com a convicção de que podemos e queremos conquistar os pontos para somar aos que temos, porque estão a fazer falta. Vitória faz falta, porque trabalho diário fica mais leve e fácil para os jogadores assimilarem aquilo que se pretende. Vamos querer somar três pontos."

Depois da derrota do Braga referiu que os jogadores não mereciam um resultado tão pesado: "Há uma coisa que temos de ter bem presente, que trabalhar num clube com os objetivos do Arouca, permanência, é muito diferente de trabalhar num clube com objetivos mais ambiciosos. Trabalho não só feito depois de derrota, mas de toda a época, uma equipa que à partida vai perder mais jogos do que clube que lute para ser campeão ou por lugar europeu, tem de estar preparado para perder mais vezes. Se só estivermos à espera da derrota para intervir no psicológico do jogador, não vamos a tempo. Sabíamos dificuldades, preparado desde o início, sem desmotivar, sem perder confiança. Trabalho desde início de época, até na hora de contratar têm de saber a realidade e as dificuldades que vão encontrar. Quando estamos bem alinhados e sabemos qual o trajeto a percorrer, se perante alguma adversidade procuramos trilhos diferentes, vamos demorar muito mais a chegar à meta. Todos sabemos que distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Estamos convictos de que vamos conseguir aquilo a que nos propusemos no início da época."

Muitos golos sofridos: "Isto é um desporto coletivo, não é ténis. Toda a influência em todos os momentos recai sobre o onze. Se estamos mal na fase defensiva não podemos reportar a quatro ou cinco jogadores. Todos têm tarefas a defender e a atacar. Aqui é o todo, o todo é que melhorar e ser mais forte, e não só um sector. No processo estão todos incluídos."

Mercado de inverno: "Há muito por onde melhorar. Somos o Arouca, nem sempre temos capacidade de ter os que gostaríamos. Se o mercado mostrar que tem elementos que podem acrescentar, não vamos desperdiçar oportunidades."