Armando Evangelista com problema em casa

Seis derrotas e um empate é o saldo do Arouca nos últimos sete jogos caseiros. A tendência nada animadora deixa a equipa numa situação aflitiva e o treinador obrigado a vencer em Tondela.

Contornar o ciclo negativo em casa era o objetivo primordial para o treinador Armando Evangelista, mas a derrota frente ao Paços de Ferreira (1-0), anteontem, confirmou a tendência negativa no Municipal de Arouca, onde a equipa não vence desde o dia 27 de novembro, acumulando seis derrotas e apenas um empate. Tudo somado, as contas são simples: a equipa arouquense sofreu 19 golos e apenas marcou dois. Um registo nada animador nas contas do clube, que tem como objetivo principal assegurar a permanência na Liga Bwin. Resta salientar também que três das derrotas sofridas aconteceram frente ao Braga, Benfica e FC Porto. Ainda assim, o empate diante do Moreirense (1-1), adversário direto, pode ter complicado as contas, que ficaram ainda mais negras depois da derrota com os pacenses.

Certo é que o próximo desafio do Arouca pode ser decisivo para aspirações da equipa e também na confiança depositada no treinador Armando Evangelista, sujeito a especulações sobre a continuidade no cargo. Vencer na próxima jornada ao Tondela, adversário direto, é quase obrigatório para fugir dos lugares de despromoção e, por isso, há alguma pressão junto do treinador que, no final do jogo frente aos castores, mostrou-se tranquilo. "Essas questões não tiram o sono", disse. O 15.º lugar na tabela classificativa tem sido sustentado pelos resultados fora, onde a equipa já soma sete pontos nesta segunda volta com o estatuto de visitante.

Num outro contexto, destaque para a estreia do avançado Wellington Nem. O brasileiro, que chegou no mercado de inverno, foi lançado na reta final do encontro, depois de recuperar de alguns problemas físicos.