Armando Evangelista após vitória em Guimarães: "Trazíamos um plano, hoje funcionou..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o triunfo por 3-1 em Guimarães, sobre o Vitória, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Plano era mexer com os nervos do Vitória e dos adeptos? Correu na perfeição? "Acho que nem se coloca em causa a justiça do resultado. Trazíamos um plano, há dias em que funciona, outros dias em que não, hoje funcionou. Não só em termos de nervos mas também em termos estratégicos. Tudo o que fizemos foi ao encontro do que pretendíamos. Desta vez funcionou. O Arouca desde cedo mostrou que vinha para discutir o jogo, para ganhar, levar pontos. Acho que saímos como justos vencedores. Em termos de oportunidades claras e de golos, estivemos por cima."

Exibição valeu mais do que os três pontos? "Precisamos de tudo. O Arouca é um clube modesto mas ambicioso e a equipa mostrou isso. Quero uma equipa ambiciosa, procuramos vencer todos os jogos, não vamos atrás do ponto, vamos atrás de jogar bem, de conquistar três pontos, sabemos que por vezes isso nos sai caro, mas é o que quero. Uma equipa audaz, com coragem, que não tenha medo de perder e procure ganhar. Ficou aqui mostrado hoje. Os pontos fazem-nos falta, são bem-vindos. Satisfeito pelas duas, pela exibição e pelos pontos."

Elogios aos jogadores: "Eles sabem o quanto acredito neles, sabem que têm aqui um defensor deles. Por vezes a audácia deles é que os leva por vezes a cometer erros, a não ganhar jogos. Mas o facto de eles querem jogar jogo por jogo, de assumirem, tem de ser assim, é isto que vai levar o Arouca a poder continuar nesta Liga."

V. Guimarães: "Sabíamos quem tínhamos pela frente. O Vitória é uma grande equipa, que a jogar em casa é muito difícil. Tivemos um jogo muito inteligente. Sabíamos que se sofrêssemos um golo ia agitar, ia complicar e tivemos a sensatez de saber gerir o jogo com bola e de saber sofrer."