Armando Evangelista após empate: "Sairia frustrado se não levasse pontos"

Declarações do treinador do Arouca, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (2-2)

Jogo: "Não saio satisfeito só com a reação. Sairia frustrado se não levasse pontos, depois de tudo o que fizemos. Fizemos um jogo fantástico. Falhámos alguns passes na primeira fase de construção. Teria sido uma exibição a roçar a perfeição. Verdade seja dita também que, depois de estar a perder 0-2, foi preciso uma alma muito grande. Acaba por ser um ponto justíssimo. Estávamos a perder 0-2, mas tínhamos 60% de posse de bola."

Alterações: "O futebol tem destas coisas. Antes do Dabbagh tocar na bola, sofremos o 0-2. Não foi isso que nos afetou. Continuamos a tentar, a chegar perto. Fizemos uma recuperação justa."

Recuperação dá força: "Já tinha referido que a equipa vinha a crescer. Deu indicações na Madeira que estava a assimilar processos. Há muito a melhorar. Mas a forma como fomos construído o plantel, para além das seleções...Estamos a tentar impor os princípios. Os jogadores têm sido fantásticos, de se lhes tirar o chapéu."