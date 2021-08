Armando Evangelista antes do Benfica: "Não queremos ser vistos como o parente pobre"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Treinador do Arouca fez a antevisão do jogo de sábado frente ao Benfica, no Estádio da Luz (18h00).

A segunda jornada, depois de entrar no campeonato com uma derrota caseira, frente ao Estoril, dita uma deslocação do Arouca ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica. Armando Evangelista, treinador da equipa arouquense, garantiu que a sua equipa está motivada.

"O plantel parece-me que tem noção da oportunidade que é competir na Liga Bwin, contra uma equipa de Champions. Nestes jogos, a motivação não é afetada, independentemente do que se passou no primeiro jogo. Queremos que olhem para o Arouca com respeito, queremos ganhar o nosso espaço, não queremos que olhem para Arouca como o parente pobre desta Liga, é com esse intuito que vamos encarar este jogo, como é óbvio", afirmou o técnico, em conferência de imprensa, estas sexta-feira.

Reconhecendo a dificuldade de defrontar o Benfica, Evangelista não vê vantagens para o Arouca no facto de o rival de sábado ter as atenções divididas entre campeonato e provas europeias.

"Estamos no início de época, não me parece que haja sobrecarga de jogos suficientes que possam ser benéficos para o Arouca. Temos é que estar ligados, pensar que é uma grande oportunidade para os nossos atletas, para nos mostrar e demonstrar o que nos fez chegar até aqui. Não vamos sair de Arouca com um sentimento derrotista. Queremos-nos mostrar e ser respeitados. Esse será o nosso sentimento", frisou Armando Evangelista.