Antony transferido e passa a ser a maior venda da história do Arouca

Brasileiro ruma aos estados Unidos.

O Arouca confirmou esta quarta-feira a transferência de Antony. O extremo brasileiro vai prosseguir a carreira no principal campeonato dos Estados Unidos, ao serviço do Portland Timbers. Ao que O JOGO apurou, o negócio rende cerca de três milhões de euros e é o maior de sempre na história do clube do distrito de Aveiro.

"Agradecemos todo o compromisso e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados ao longo das últimas duas temporadas, realizando 63 partidas pelos Lobos de Arouca, onde juntou oito golos e três assistências. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveu o Arouca.