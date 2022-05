Avançado do Arouca distinguido pelo grande golo diante do Gil Vicente.

André Silva, avançado brasileiro de 24 anos, foi o grande vencedor do golo do mês da Liga Bwin, relativo a abril, tendo apontado o golo mais votado pelos fãs e adeptos da competição.

"Esse golo foi um momento marcante para mim. Claro que naquela altura foi lindo, até pela forma como festejámos depois aquele momento. Precisávamos mesmo dos três pontos e, por isso, foi mais prazeroso ainda", destacou o dianteiro natural de Taboão da Serra (Brasil).

À passagem do minuto 59, na jornada 28 da Liga Bwin, frente ao Gil Vicente, André Silva recuperou a bola, avançou alguns metros, notou o adiantamento do guarda-redes barcelense, Frelih, e, ainda dentro do seu meio-campo defensivo, desferiu um remate potente que só parou nas redes da baliza adversária.