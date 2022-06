André Silva tem mercado, mas Arouca aponta para a cláusula de rescisão

O ponta-de-lança tem mercado, mas a SDUQ não o largará por menos de cinco milhões de euros.

André Silva fechou a temporada com dez golos e três assistências, em 34 jogos, sendo o jogador com mais mercado. Se chegar à SDUQ do Arouca uma proposta a bater a cláusula de cinco milhões de euros, o plantel de Armando Evangelista passará a precisar, rapidamente, de uma alternativa.

Para já, o que apareceu não foi suficientemente tentador para os arouquenses largarem mão de um ativo valioso e imprescindível na equipa, cujo objetivo é fazer uma época menos stressante em comparação à de 2021/22.

André Silva, de 25 anos, estendeu, há pouco tempo, o vínculo até 2024, está em Arouca desde 2019/20, depois de uma passagem discreta pelo Rio Ave, onde atuou, também, pelos sub-23 e equipa B, na sua primeira experiência em Portugal.

É o único ponta-de-lança de raiz no grupo orientado por Armando Evangelista, que tem ainda o internacional palestiniano Oday Dabbagh para essa posição, mas adaptado.