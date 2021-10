André Silva renova pelo Arouca até 2024

André Silva foi um dos destaques da formação de Armando Evangelista na subida de divisão da temporada passada.

Apesar das várias propostas recebidas durante o último mercado de transferências, provenientes, segundo os responsáveis do Arouca, de campeonatos como os de Inglaterra, Espanha, Alemanha ou Bélgica, o avançado brasileiro André Silva resistiu à procura e prolongou o seu contrato por mais dois anos com o emblema arouquense.

"Estou muito feliz pela renovação. Espero continuar a crescer no FC Arouca e contribuir com muito trabalho e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Sei do esforço que o clube fez para que eu ficasse. Só me resta retribuir dentro de campo", prometeu o jogador brasileiro de 24 anos.



André Silva foi um dos destaques da formação de Armando Evangelista na subida de divisão da temporada passada, terminando como melhor marcador da equipa com 10 golos em 31 partidas, acumulando, ainda, mais duas assistências.

"Já são duas subidas consecutivas com o Arouca e conheço o valor deste grupo. Na minha chegada, o projeto do clube era regressar à Liga Bwin e hoje trabalhamos para nos mantermos entre os melhores do futebol português. Tenho total convicção que neste campeonato ainda temos uma palavra a dar. Este prolongamento de contrato é prova disso, de continuar a fazer história dentro deste clube", apontou.

A intenção do clube em renovar com o avançado já era pública e hoje encontra o capítulo final. Esta temporada, o avançado regista três golos (contra o Vilafranquense para a Taça da Liga, com o Marítimo e com o Moreirense para o campeonato) e uma assistência.