Declarações de André Silva, autor dos dois golos da vitória (2-1) do Arouca na receção ao Gil Vicente

Golaço: "Primeiro, quero destacar a qualidade da minha equipa, dos meus companheiros, do clube que defendo, agradecer pelo apoio de todos. O Arouca tem vindo a trabalhar muito bem, não só agora, nos dois, três últimos jogos. E a gente vai brigar até ao fim com esta mesma ambição, com esta mesma vontade no dia-a-dia. Agora, falando do segundo golo, é um hábito que tenho, às vezes, de olhar o guarda-redes. Já na primeira parte tinha visto, mas não arrisquei. Na segunda parte, mal recebi a bola... pude ser feliz, ali, graças a Deus."

Golo mais bonito da carreira: "Acredito que sim. É um golo que Pelé não fez, como a gente costuma dizer. Estou muito feliz por isso, mas quero dedicá-lo ao meu grupo de trabalho, equipa técnica e jogadores."

Vitória: "Sabemos da dificuldade desta competição em que entram os melhores de Portugal, mas a equipa tem lutado, durante toda a época. A resposta que estamos a dar é aquilo de que falei no começo: quem acompanha sabe que o Arouca ainda tinha uma palavra a dizer nesta competição. Então, digo-o aqui, mais uma vez: o Arouca ainda tem uma palavra a dizer."