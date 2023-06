Alan Ruiz: "Tive uma proposta para renovar, mas ficou longe daquilo que pretendia"

ENTREVISTA >> Em entrevista a O JOGO, Alan Ruiz revela que foi abordado para renovar com o Arouca, mas a discrepância de valores impediu o acordo. I Liga tem prioridade perante propostas de outros países.

No rescaldo de uma época de alto nível no Arouca, e já de férias na Argentina, Alan Ruiz falou a O JOGO sobre a saída do quinto classificado da I Liga e lança as bases para o futuro. Continuar em Portugal é possibilidade.

Foi uma das principais figuras do Arouca "europeu". Diria que fez a melhor época da carreira?

-Não diria que foi a melhor. Já estive em várias equipas onde fiz boas campanhas, esta foi mais uma boa época na minha carreira, tanto a nível pessoal como coletivo. E foi assim devido ao trabalho conjunto do plantel e da equipa técnica do Arouca. Remámos todos para o mesmo lado e, quando é assim, as coisas tornam-se mais fáceis.