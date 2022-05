Alan Ruiz em exclusivo: "Tenho como objetivo ganhar uma taça"

O mercado é imprevisível e, por agora, Alan Ruiz pretende aproveitar as férias com a companheira e as filhas. Porém, uma vez que o vínculo ao Arouca estende-se até 2023, faz mira a um possível troféu.

Aos 28 anos, não é tarde para sonhar. Alan Ruiz ainda não desistiu de, um dia, chegar à seleção das pampas, mas, primeiro, quer fixar-se de vez na Europa.

Ambicioso, considera que contribuir com um troféu para o Arouca seria ouro sobre azul e pensar na Europa também não está fora de questão. Quanto a um possível volte-face no mercado, passa a bola ao agente.