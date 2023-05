Alan Ruiz despede-se: "Só tenho a agradecer por me fazerem sentir tão bem"

Médio argentino não continua em Arouca na próxima época.

Na última jornada do campeonato, Alan Ruiz foi um dos protagonistas ao marcar um dos dois golos da vitória do Arouca frente ao Portimonense. No final, foi considerado o homem do jogo e, mais tarde, aproveitou para deixar uma mensagem de despedida ao clube onde estava desde janeiro de 2022 e pelo qual marcou cinco golos e fez seis assistências, em 49 jogos.

"O meu último jogo no Arouca, só tenho a agradecer por me fazerem sentir tão bem. Vou sentir muitas saudades. Desejo o melhor a cada um de vocês", escreveu o médio, cujo futuro clube ainda não é conhecido.

De salientar que o jogo frente aos algarvios, além dos três pontos, também serviu para o Arouca alcançar o quinto lugar e chegar aos 54 pontos, igualando, assim, o melhor registo até então, conquistado em 2015/16.