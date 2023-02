"A tranquilidade não existe, sabemos que as segundas voltas são mais duras"

Declarações de Armando Evangelista, treinador arouquense, após o Arouca-Santa Clara (1-0), partida relativa à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Nós sabíamos que o Santa Clara nos iria colocar dificuldades, como eu disse no lançamento do jogo. Sabia que não ia ser fácil, pela situação da tabela classificativa do Santa Clara e pela equipa que tem. A estratégia e a forma como encarámos este jogo, acho que não deixam dúvidas quanto ao resultado final porque chegámos ao intervalo com um empate e era justo chegar em vantagem, por aquilo que fizemos, pela personalidade, pelo controlo do jogo e pelas situações que criámos. Tivemos, pelo menos, três situações claras de golo. Na segunda parte, entrámos bem na mesma, a circular o jogo, a ter bola, procurando entrar por dentro, por fora... Chegámos ao golo com todo o mérito. [...] Fizemos o segundo golo, mas foi anulado e aí tivemos de sofrer um bocadinho, sem que o nosso adversário criasse uma única oportunidade de golo. Podíamos ser mais eficazes nas transições, mas parece-me um resultado inteiramente justo".

Sétimo lugar traz tranquilidade ao Arouca? "A tranquilidade não existe, porque sabemos que as segundas voltas são sempre muito mais duras do que as primeiras e o jogo de hoje é a prova disso. Mas é óbvio que são 30 pontos, fruto do trabalho, do empenho dos jogadores e da sua qualidade. Eles merecem".

