A goleada por 6-0 frente ao Braga foi a mais pesada de sempre sofrida pelo Arouca na Liga Bwin



O desaire caseiro frente ao Braga (6-0), na última jornada na Liga Bwin, entrou para a história do Arouca como o resultado mais pesado sofrido no principal escalão português. Os comandados de Armando Evangelista, que já tinham sido goleados em casa há duas jornadas, frente ao Vizela (4-0), pretendiam dar uma resposta na receção aos bracarenses, mas o desfecho acabou por ser ainda pior. Os três golos sofridos em 26 minutos foram o mote para os números expressivos no final, consolidados na segunda parte com mais três.

No passado, o Arouca já tinha sofrido derrotas expressivas, uma delas frente ao FC Porto, por 5-0, na temporada 2014/15, a segunda em que participou no principal escalão. Até ao jogo com o Braga, era a mais dilatada. Os arouqueses também perderam por números pesados com o Sporting em duas ocasiões, em Alvalade. Em 2013/14 perderam por 5-1, em 2015/16 o resultado foi igual.