A chegada de Alan Ruiz a Portugal: cachecol do Arouca logo no aeroporto

Avançado argentino já aterrou esta tarde no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Alan Ruiz já se encontra em Portugal para reforçar o Arouca. O avançado argentino, que passou pelo Sporting, vai juntar-se às opções de Armando Evangelista depois de ter terminado contrato com o Arsenal de Sarandí.

Ruiz, de 28 anos, aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro na tarde deste sábado, onde foi recebido por Joel Pinho, diretor-geral do Arouca, e pelo empresário Hélio Martins. O jogador foi, desde logo, fotografado já com um cachecol do Arouca em mãos.

O atacante, recorde-se, representou o Sporting entre 2016 e 2018, somando um total de sete golos marcados em 34 jogos oficiais. Depois, regressou ao país natal para defender as cores de Colón, Aldovisi e Sarandí. Regressa ao futebol português pela porta do Arouca.