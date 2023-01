"101 jogos ao leme do Arouca? Vivemos numa época com pouca paciência..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador arouquense, após o Arouca-Sporting (1-2), partida relativa às meias-finais da Taça da Liga.

Como se sente após um jogo destes? "É um misto de orgulho por poder cá chegar e depois de 90 minutos jogados da forma que foram, há um sentimento de dor. Quando pegamos em todas as peças, acho que também poderia ser o Arouca a chegar à final. Este jogo não precisava de casos. Sem os casos, poderia ser o Sporting a passar e muito bem, tem potencial e qualidade para isso, mas a verdade é que também poderia ser o Arouca".

​​​​​​​Cumpriu 101 jogos ao leme do Arouca: "Em relação aos 101 jogos, é um orgulho, quando vivemos numa época em que o treinador entra e sai com muita facilidade, há pouca paciência, falam-se em projetos, mas não existem. Orgulhoso não pelos 101 jogos, mas pela continuidade. Temos tido uma região e uma vila que tem apoiado e acreditado. Uma direção que acredita no que estamos a fazer. Jogadores que cegamente seguem aquilo que pretendemos. Por isso acaba por ser um orgulho e espero que seja também um exemplo".

​​​​​​​Balanço da evolução do Arouca nos últimos três anos: "Ao fim de três, temos algo palpável, uma subida de divisão, uma manutenção no primeiro ano com muitas dificuldades. Este ano estamos a procurar consolidar o estatuto de I Liga, faltando ainda muito para jogar, mas penso que estamos a ir num bom caminho. É um sentimento de orgulho por esta caminhada".

​​​​​​​O apuramento para a final four da Taça da Liga valorizou o clube? "Nunca faltou respeito ao Arouca por parte dos adversários. A visibilidade do Arouca, com esta participação, tornou-se mais mediática e aqui há um mês acredito que não conhecessem 50% do plantel do Arouca. Hoje 99% do plantel já conhecem".