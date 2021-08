Evangelista aponta golo "caricato" do Famalicão e celebra vitória: "As dores de cabeça são eles que nos criam..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a vitória diante do Famalicão (2-1), em jogo a conta pela terceira jornada da Liga Bwin, disputado no Estádio Municipal do Arouca.

Análise do jogo: "O intervalo foi das situações mais fáceis, porque aquilo que tínhamos produzido na primeira parte justificava continuar daquela forma. Se o Famalicão teve um início muito forte, que nos obrigou a aguentar os primeiros 10 minutos de forma mais cautelosa, a verdade é que quando conseguimos pegar no jogo, fomos a equipa que gostamos de ser".

Oportunidades: "Tivemos uma série de bolas perto da baliza do Famalicão e fomos muito penalizados na primeira parte com o golo caricato que acabámos por sofrer, que nos podia ter penalizado. Acabámos por merecer aquilo que conquistámos".

Resultado: "Era uma vitória importante. Temos um início [de campeonato] complicado, este jogo e estes três pontos eram importantes, até para acreditarmos no trabalho que estamos a desenvolver. É uma equipa que transita da época passada e era importante deixarem algumas desconfianças para trás em relação ao que têm capacidade para fazer nesta Liga".

Indecisão na baliza: "As dores de cabeça são eles que nos criam e nos levam a tomar determinadas opções. O Fernando [Castro] está a aproveitar a oportunidade que o castigo do [Victor] Braga lhe proporcionou. Quando assim é, é bom, porque a competitividade aumenta".

Estreia do reforço Tiago Araújo: "Face às circunstâncias do jogo, conhecendo o Tiago como conheço, não só destes dias, mas pelo trajeto no futebol português, sabia que podia acrescentar algo naquela fase do jogo. Ainda bem que não me enganei desta vez, outras vezes posso enganar-me, e o Tiago teve essa capacidade de dar frescura e critério no corredor e, numa fase mais avançada, teve a capacidade de fechar o corredor esquerdo e muito bem".