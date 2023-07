"Se Alan Varela vier para o FC Porto, é uma excelente contratação"

Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. O mercado de transferências, a final do Europeu de sub-19 e outros temas em foco.

Confira algumas das frases fortes do programa:

-"Ristic foi das melhores unidades do Benfica na segunda parte com o Basileia"

-"Em função do investimento, penso que a opção recairá em Jurásek"

-"Impacto imediato dos reforços do Benfica faz-se sentir"

-"Dentro desta ideia, não vejo o Benfica sem Florentino"

-"Se Gonçalo Ramos sair, Benfica tem de procurar uma alternativa"

-"Benfica perde muito por não ter um guarda-redes bom a jogar com os pés"

-"É muito importante para o FC Porto que Otávio fique"

-"Causa-me surpresa que não não tivesse aparecido um dos maiores clubes europeus a pagar 40 milhões por Otávio"

-"Gostava de ver Otávio a jogar no campeonato inglês"

-"Precisa mais o João Félix do Benfica do que o Benfica de João Félix"

-"Alan Varela insere-se dentro daquilo que o FC Porto precisa"

-"Acho que FC Porto ganharia mais ao ficar com Taremi do que com uma venda"

-"José Ángel? Sinceramente, acho que não se perde nada. Sporting pode encontrar melhor"

-"Acho que se puder, o Sporting vai tentar contratar um médio defensivo"

-"José Fonte? Este tipo de contratações são sempre importantes"

-"Zalazar é um investimento forte, mas uma boa aposta do Braga"

-"Seleção sub-19 foi uma desilusão na final em relação aos jogos anteriores"

-"Hugo Félix não apareceu, mas fez um belíssimo Campeonato da Europa"

-"Gonçalo Esteves precisa claramente de jogar"