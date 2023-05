"António Silva, João Neves, Vitinha e Fábio Vieira: quando os jovens têm qualidade..."

Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. O título do Benfica, o segundo lugar do FC Porto, a final da Taça de Portugal e a convocatória da seleção nacional foram alguns dos temas discutidos

Confira algumas frases fortes do programa:

"O campeão Benfica era uma equipa que já estava lá, mas escondida. Schmidt chegou sem ideias feitas sobre os jogadores."

"Falava-se que Rafa só podia jogar na faixa, que Florentino não era jogador de equipa grande. Gonçalo Ramos era um segundo avançado de raça, Chiquinho era demasiado leve para uma equipa grande. Pensava-se que João Mário não ia encaixar, que só os musculados ao tutano é que iam encaixar."

"Schmidt é uma aposta do Rui Costa, portanto é difícil separar o mérito de um e de outro."

"Apontei conservadorismo a Schmidt, que ontem falou que queria mudar a forma de jogar. É diferente mudar numa segunda época."

"Ele foi conservador, mas percebeu bem ao que ia. Houve dois jogadores fundamentais: António Silva e João Neves, que apareceu numa altura muito difícil. É preciso conhecimento, mas também coragem".

"Vitinha e Fábio Vieira trouxeram também muito ao último título do FC Porto. Quando os jovens têm qualidade".

"Se destacasse um só jogador, porque o Benfica dependia muito dos laterais, escolheria o Grimaldo."

"Benfica mudou o chip depois da derrota em Braga, por 3-0, com mais aproveitamento da largura e do aparecimento do Gonçalo Guedes."

"Benfica precisa de um lateral esquerdo e de um médio, porque não foi a mesma equipa sem o Enzo."

"João Victor terá dificuldades no Benfica. Morato pode ser um bom jogador. Lucas Veríssimo é diferente, porque teve uma lesão grave."

"Acompanhei Kerkez desde o momento em que o AZ jogou contra o Gil Vicente, no início da época. Disse para terem cuidado, este miúdo é qualquer coisa de diferente e joga muito."

"FC Porto valorizou muito a conquista do Benfica. Parecia que ia ser um passeio, mas a determinada altura percebeu-se que havia uma equipa capaz de ir até ao fim, que até ganhou o último jogo."

"Se o FC Porto vencer a Taça de Portugal, continuo a achar que é uma época positiva."

"Braga faz campeonato espetacular, com bom futebol. Em vários momentos foi a equipa que jogou melhor."

"FC Porto joga muito do capital do apoio dos adeptos na final da Taça. Querem retribuir."

"Todos os clubes têm necessidade de vender e o FC Porto não escapará a isso."

"Se sair Diogo Costa, FC Porto contratará guarda-redes, mas Cláudio Ramos tem correspondido."

"Matheus Nunes? Podia sair, mas o Sporting tinha de ter uma alternativa pronta."

"Toti Gomes é bom jogador, mas fiquei surpreendido com a ausência de Pote."

"Ausência de Pote não faz qualquer sentido. Modelo de Martínez não contempla jogadores como ele, pois foram convocados 10 defesas. Temos um excesso de defesas e redução de talentos."