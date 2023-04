Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro, em mais uma edição do programa Visão de Jogo, analisam o momento do Benfica, incluindo as derrotas contra Inter e Chaves, e a luta dos encarnados com o FC Porto pelo título de campeão nacional

Confira algumas das frases fortes do programa:

"Parece-me que o jogo do título para o Benfica devia ter sido contra o FC Porto".

"O que nós vemos são jogadores-chave, que resolveram muitos problemas ao longo da época, em baixo de forma".

"Benfica teve oportunidades, mas vi sempre o Inter mais confortável no jogo."

"Roger Schmidt reduziu plantel do Benfica a 15 jogadores."

"Schmidt revelou incapacidade para resolver os problemas a partir do banco."

"O Benfica que entra em Chaves é uma equipa mentalmente perturbada."

"Benfica criou modelo que lhe valeu a época fantástica que ainda está a fazer."

"Benfica precisava de se regenerar do ponto de vista mental e tático. Isso é treinador."

"Benfica não tem grito de revolta e não tem alternativas, do ponto de vista tático."

"Mais do que os jogadores em si, Benfica podia ter outras formas de jogar."

"Temos um final de campeonato espetacular que já não imaginava."

"O importante para o Benfica é reabrir a eliminatória. Fazer um golo, colocar pressão sobre o Inter."

"O jogo mais importante para o Benfica é contra o Estoril. Não há campeão sem pressão."

"Benfica não tem a variabilidade tática do FC Porto. É trabalho de banco, de treinador e de treino."

"O contexto mudou, e de forma inesperada, para os jogadores do FC Porto."

"Vai ser um ruído enorme no que toca a arbitragens. Cada árbitro que apitar Benfica, FC Porto e Braga."

"Aquilo que sei é que os árbitros não estão preocupados com o ruído. Não tem influência no trabalho deles. Não mexe com a cabeça deles, ao contrário do que muita gente pensa."

"O maior adversário do Benfica é o próprio Benfica, não tanto FC Porto e Braga. Benfica cristalizou os jogadores com a mesma forma de jogar."

"Contra o Arouca, Sporting não fez boa primeira parte, mas fez uma grande segunda parte."